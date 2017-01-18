Kartal Adliyesi'nde personel ve savcı servislerinin kullandığı C-1 girişine bırakılan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatılırken, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılan sırt çantasından kablolar çıktı.

Sabah saatlerinde Kartal Adliyesi personel ve savcı servislerinin kullandığı C-1 girişine bırakılan sırt çantası, hareketli saatler yaşanmasında neden oldu. Sütunların dibine bırakılan çantayı fark eden güvenlik görevlileri, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu ve bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Bu sırada Adliyeye zemin katından ve C-1 katından girişler kapatılarak vatandaşlar diğer girişlere sevk edildi.

Adliyeye gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Fünye bağlanarak patlatılan çantadan kablolar çıktığı öğrenildi. Sırt çantasının patlatılmasının ardından adliye girişleri de normale döndü.