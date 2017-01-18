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Anadolu Adliyesi'nde hareketli anlar!

İstanbul'da Kartal Anadolu Adliyesi otoparkında bulunan şüpheli paket paniğe sebep oldu. Şüpheli paket boş çıktı.

Anadolu Adliyesinde hareketli anlar!

18 Ocak 2017 10:14
Anadolu Adliyesi'nde hareketli anlar! - Tıkla İzle

Kartal Adliyesi'nde personel ve savcı servislerinin kullandığı C-1 girişine bırakılan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatılırken, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılan sırt çantasından kablolar çıktı.

Sabah saatlerinde Kartal Adliyesi personel ve savcı servislerinin kullandığı C-1 girişine bırakılan sırt çantası, hareketli saatler yaşanmasında neden oldu. Sütunların dibine bırakılan çantayı fark eden güvenlik görevlileri, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu ve bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Bu sırada Adliyeye zemin katından ve C-1 katından girişler kapatılarak vatandaşlar diğer girişlere sevk edildi. 

Adliyeye gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Fünye bağlanarak patlatılan çantadan kablolar çıktığı öğrenildi. Sırt çantasının patlatılmasının ardından adliye girişleri de normale döndü.  


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