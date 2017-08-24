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Anadolu Adliyesi'nin önünde silahlı kavga

Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir cinayet davasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Adliye içerisinde başlayarak adliye önünde devam eden kavgaya bir araç içerisinden ateş açıldı. 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Anadolu Adliyesinin önünde silahlı kavga

24 Ağustos 2017 12:20
Anadolu Adliyesi'nin önünde silahlı kavga - Tıkla İzle

Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkan kavgada silahlar konuştu. Edinilen bilgiye göre, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir cinayet davasında taraflar arasında kavga çıktı. Adliyenin içinde başlayan kavga kısa sürede büyüyerek dışarı taştı. Güvenlik görevlileri adliye içerisindeki grupları dışarı çıkartırken bu sırada kavga eden grup üzerine ateş açıldı. Adliye önüne içerisinde 3 kişinin bulunduğu lüks bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu çevrede çok sayıda boş kovan görülürken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Saldırıya uğrayan grup ile polis arasında gerginlik yaşandı

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir süre daha adliye önünde hareketlilik yaşandı. Bu sırada silahlı saldırıya uğrayan kalabalık polis ekiplerine tepki gösterdi. Kendisine küfredilen görevli polis memuru ile saldırıya uğrayanlar arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar otomobille olay yerinden kaçtı. Bir süre kaçan şahıslar, kaza yapmaları üzerine araçlarını bir benzin istasyonunda bırakıp, yaya olarak kayıplara karıştı. Çevrede kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıdı 

Adliye içinde başlayarak kısa sürede dışarı taşan kavgada 2 kişi vurularak yaralandı. Adliye önüne araçla gelerek şahısları vuran zanlılar olay yerinden kaçtı. Şahısların kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde 3 zanlının adliyeye yakın bir benzin istasyonuna gelip, aracı burada bırakarak kaçtıkları görülüyor. 


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