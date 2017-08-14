Anadolu aslanı boğulmakta olan koyunu ölümden kurtardı

Sivas'ta çekildiği düşünülen bir fotoğraf karesinde, Anadolu aslanı olarak adlandırılan Sivas kangalı cinsi köpek, korumakla sorumlu olduğu koyun sürüsündeki bir koyunu düştüğü sulama kanalından çıkartarak kurtarıyor. Boğulmakta olan koyunu su kanalından çıkartmayı başaran köpeğin bu anının çekilmiş fotoğrafı ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kangal köpekleri dünyadaki en zeki ve güçlü koruma köpeklerinden birisi olarak biliniyor. Bu özelliği ile de Anadolu aslanı olarak adlandırılıyor.

Veysel Korkmaz