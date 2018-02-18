Anadolu Efes, 11. kez kupayı müzesine götürdü

Anadolu Efes, PTT Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde rakibi Tofaş’ı 78-61’lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, alınan galibiyet ile 11. kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu Efes, şampiyonluk kupasını mücadele sonrasında yapılan törende Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun ellerinden alırken, Efesli basketbolcular ise şampiyonluk sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

Mücadelenin MVP’si Simon

Anadolu Efes’te final maçında 35 dakika 34 saniye süre alan Krunoslav Simon, 19 sayı ürettiği karşılaşmada en iyi oyuncusu seçildi. Simon, maçın MVP’si ödülünü ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'ten aldı.

Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon, final müsabakasının MVP’si seçildi.

Bora Akyol - Uygar Aydın