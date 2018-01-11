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Anadolu Efes, Aydan Siyavuş’u unutmadı

Anadolu Efes, Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydan Siyavuş’un ölümünün 20. yılında nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Anadolu Efes, Aydan Siyavuşu unutmadı

11 Ocak 2018 13:59

Türk basketboluna uzun yıllar hizmet veren Aydan Siyavuş'un ölümünün 20. yılında Anadolu Efes Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı mesajla andı. Siyavuş, sırasıyla Kadıköyspor, Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çukurova, Darüşşafaka, Karşıyaka ve Galatasaray'da görev alırken, aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştırdı.

1983-1986 ve 1987-1990 yılları arasında Efes Pilsen’in başantrenörlüğünü yapan Aydan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda lacivert-beyazlıları şampiyonluğa ulaştırdı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Anadolu Efes, Aydan Siyavuş

 

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