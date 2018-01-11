Anadolu Efes, Aydan Siyavuş’u unutmadı

Türk basketboluna uzun yıllar hizmet veren Aydan Siyavuş'un ölümünün 20. yılında Anadolu Efes Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı mesajla andı. Siyavuş, sırasıyla Kadıköyspor, Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çukurova, Darüşşafaka, Karşıyaka ve Galatasaray'da görev alırken, aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştırdı.
1983-1986 ve 1987-1990 yılları arasında Efes Pilsen’in başantrenörlüğünü yapan Aydan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda lacivert-beyazlıları şampiyonluğa ulaştırdı.
Oğuzhan Ort