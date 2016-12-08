THY Euroleague’in 11. haftasında yarın saat 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 10 haftada 5 galibiyet alan lacivert- beyazlılar 8. sırada yer alırken, 5 galibiyet alan Barcelona Lassa ise 9. sırada yer alıyor.

FORMA EMEKLİLİĞİ UYGULAMASI

Anadolu Efes Spor Kulübü tarafından Kulüp tarihindeki başarılarda kilit rol oynayan antrenör ve oyuncuları onurlandırmak için başlatılan “Forma Emekliliği” uygulaması Aydın Örs ile başlatılacak. Aydın Örs, Anadolu Efes’te görev yaptığı 17 yıl boyunca toplamda 18 kupa kazanmıştı. Aydın Örs’ün ismi Abdi İpekçi Spor Salonu tavanındaki yerini alırken, Anadolu Efes Spor Kulübü müzesindeki onur köşesinde kendisi ile ilgili bir bölüm oluşturulacak.

21. RANDEVU

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, yarınki maçla birlikte 21. Avrupa kupası mücadelesi çıkarken, THY Euroleague’deki 9. kez karşı karşıya gelecek. THY Euroleague’de sahaya çıktığı son 4 maçın 3’ünü kazanan Anadolu Efes, FC Barcelona Lassa’yı yenmesi halinde Euroleague’deki 6. galibiyetini alırken galibiyet serisini de 3 maça çıkarmış olacak.