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Anadolu Efes, Brose Basket Bamberg deplasmanında

Bu sezon THY Euroleague’de istediği gibi sonuçlar elde edemeyen Anadolu Efes, ligin 26. haftasında yarın Brose Arena’da Alman ekibi Brose Basket Bamberg ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, Brose Basket Bamberg deplasmanında

14 Mart 2018 10:02

THY Euroleague 26. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00’de Alman Brose Basket Bamberg ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde geride kalan 25 haftada Efes 6 galibiyet, 19 mağlubiyet ile 16. sırada bulunurken, Bamberg ise 9 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

7. randevu 

Anadolu Efes ile Brose Bamberg, THY Euroleague’de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 4 kez ise Alman temsilcisi kazandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynan maçı Efes, 69-58 kazanmıştı.  

Oğuzhan Ort

 

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