Anadolu Efes, Brose Basket Bamberg deplasmanında

THY Euroleague 26. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00’de Alman Brose Basket Bamberg ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde geride kalan 25 haftada Efes 6 galibiyet, 19 mağlubiyet ile 16. sırada bulunurken, Bamberg ise 9 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

7. randevu

Anadolu Efes ile Brose Bamberg, THY Euroleague’de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 4 kez ise Alman temsilcisi kazandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynan maçı Efes, 69-58 kazanmıştı.

Oğuzhan Ort