Anadolu Efes CSKA Moskava basketbol maçı canlı izle

THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Anadolu Efes bu akşam Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı beIN Sports 3'ten canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Aynı zamanda bu karşılaşmayı başladığı andan itibaren canlı takip edebilecek ve özetini izleme imkanına sahip olacaksınız. İşte bu önemli karşılaşma öncesi iki takım hakkında detaylar...

Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19.45'te Rusya’nın CSKA Moskova ekibi ile karşılaşacak.

THY Euroleague'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes, şanssızlığı kırmak istiyor. Lacivert-beyazlılar, 4. haftada yarın evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Efes, Moskova ile bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 9 kez lacivert-beyazlılar parkeden galip ayrılırken, 14 kez de Rus ekibi galibiyet sevinci yaşadı. Ligde Efes, üç mağlubiyet ile 15. sırada, CSKA Moskova ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.

Avrupa'daki 595. maç

Anadolu Efes, CSKA Moskova maçıyla birlikte bugüne kadar Avrupa kupalarındaki 595. müsabakasına çıkacak. Efes, geride kalan maçlarda 333 kez rakibini mağlup ederken, 261 kez de mağlup oldu. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 347. maçına çıkacak, lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 346 karşılaşmada 176 galibiyet ve 170 yenilgi elde etti.

Velimir Perasovic'in Fenerbahçe Maçı Sonrasında Açıklamaları

Velimir Perasovic: “Rotasyonumuz Fenerbahçe’ye karşı dar kaldı”

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, sarı-lacivertlilerin hak ettiği bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı” dedi.

THY Euroleague’in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 80-71’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak mücadele ettiklerini ifade eden Perasovic, şu ifadelere yer verdi:

"Maçın sonunda daha hazır kaldılar. Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili bir şey söylemiyorum ama Muric'in ve Birkan'ın durumunu bilmiyoruz. Daha mücadele edecek bir takım olacağız. CSKA Moskova'da Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi'bnin en iyi takımlarından birisi. O maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şu an 3 maçta 0 çektik. O maçta elimizden geleni yapacağız."

