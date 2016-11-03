THY Euroleague’e kötü başlayan ve ilk 3 hafta galibiyet yüzü göremeyen Anadolu Efes, ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Volkswagen Arena’da oynanan Darüşşfaka Doğuş maçında 84-79'luk skorla almıştı. Avrupa’da seri peşinde olan lacivert-beyazlılar, yarın TSİ 20.45’te evinde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Euroleague'de 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle averajla 13. sırada yer alıyor.

Avrupa’da 561. randevu

Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında 560 karşılaşmaya çıktı. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 315 kez parkeden galip ayrılırken, 245 kez de mağlup oldu. Euroleague’de ise 312. maça çıkan Efes, 158 galibiyet, 154 yenilgi aldı.

Panathinaikos ile 24. randevu

Anadolu Efes ile Panathinaikos Superfoods bugüne kadar Avrupa kupalarında 23 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 23 maçta lacivert-beyazlılar 8 kez galip gelirken, Yunan ekibi ise 15 kez rakibini yendi.

Panathinaikos’ta son durum

Panathinaikos, Yunan liginde 4 hafta geride kalırken, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Yunan ekibi ligdeki tek yenilgisini Olympiakos’a karşı aldı. Panathinaikos, THY Euroleague’de ise Zalgiris Kaunas'ı 84-76, Brose Basket Bamberg'i 84-83 ve Kızılyıldız'ı da 70-59 mağlup ederken, CSKA Moskova'ya 81-77 yenildi. Panathinaikos bu sonuçların ardından averajla 5. sırada yer aldı.

Oğuzhan Ort