Anadolu Efes, Final-Four için parkeye çıkıyor

THY Euroleague Play-Off serisi 4. Maçında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yarın saat 21.15’te Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu karşılaşma Euroleague tarafından ‘Haftanın maçı’ olarak seçildi. Seride 2-1 önde olan Efes, maçtan galip ayrılması durumunda İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek Final-Four’da mücadele etmeye hak kazanacak. Olympiacos’un kazanması durumunda ise Final Four’a yükselecek takımı belirleyecek olan serinin beşinci ve son karşılaşması 2 Mayıs Salı günü Atina’da oynanacak.

Avantaj Efes’te

İki takım arasında Atina’da oynanan ilk karşılaşmayı 87-72 kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçta yine Atina’da 73-71 galip geldi. İstanbul’a avantajlı dönen lacivert-beyazlılar, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan serinin 3. Maçından da 64-60 galip ayrılarak, Final-Four yolunda büyük yol aldı.

Avrupa’da 590. maç

Avrupa arenasındaki 590. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 589 karşılaşmada 333 galibiyet ve 256 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 342. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 341 karşılaşmada 176 galibiyet ve 165 yenilgi elde etti.

Olympiakos ile 37. randevu

Anadolu Efes ile Olympiacos Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaştı. Bu maçlarda Yunan ekibinin 19’a 17 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında Euroleague’de oynanan 32 karşılaşmada Efes, 16 kez parkeden galip ayrılırken, 16 kez de rakibine mağlup oldu.

Oğuzhan Ort





