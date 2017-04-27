Anadolu Efes Final Four’a göz kırptı

Mücadeleye Granger’ın bulduğu sayılarla başlayan Efes, Derrick Brown’un da dışa atışlardan kaydettiği basketlerle 8-3 yaptı. Mantzaris ve Papanikolaou ile üçlükler bulan Olympiakos periyodun bitimine 4 dakika 15 saniye kala skoru 9-9’a getirdi. Son iki dakikada Spanoulis ve Printezis’in serbest atışlardan bulduğu sayılarla Yunan ekibi periyodu 17-14 önde tamamladı.

İkinci periyota hücumda etkisiz başlayan Efes, savunmada Olympiakos’tan Mantzaris ile Green’i durduramayınca 23-17 geri düştü. Honetcutt, Heurtel ile Granger’ın basketleri lacivert-beyazlılar, 7-2’lik seri yakaladı ve farkı 1’e indirerek skoru 25-24’e getirdi. Dunston’un basket faul ile 27-25 öne geçen Anadolu Efes, Thomas Heurtel’in önderliğinde Brown ve Dunston’un sayılarıyla devreye 33-27’lik skor üstünlüğü ile girdi.

Üçüncü periyota Dunston ve Thomas Heurtel ve Brown’un sayılarıyla başlayan Efes, 8-0’lık seri yakalayarak farkı 14’e çıkardı ve skoru 41-27 yaptı. Hücumdaki etkinliğini Brown, Cedi Osman ve Heurtel ile sürdüren lacivert-beyazlılar skoru 51-34’e getirerek farkı 17’e yükseltti. Periyotun son anlarında iyi savunma yapan Anadolu Efes, final periyotuna 51-37 önde girdi.

Son periyota hücumda kötü başlayan Efes, savunmada Mantzaris ve Papapetrou’nun basketlerine engel olmadı ve skor 53-45’e geldi. Printezis ile üst üste bulduğu sayılarla Olympiakos farkı 4’e indirerek 53-49 yaptı. Son anlarda Yunan ekibinden Spanoulis’i savunmakta zorlanan Efes, parkeden 64-60’lık skorla galip ayrılmasını bildi ve seride 2-1 öne geçti.

Mücadelenin en skoreri 16 sayı ile Efes’ten Bryant Dunston olurken, Olympiakos’ta ise Spanoulis 15 sayı ile takımına katkıda bulundu.

KÜNYE

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo x, Damir Javor x, Robert Lottermoser x

Anadolu Efes: Thomas x, Honeycutt xx 6, Doğuş x, Derrick Brown xxx 12, Cedi Osman xx 4, Jayson Granger xx 11, Thomas Heurtel xxx 13, Brandon Paul x, Bryant Dunston xxx 16, Alex Kirk 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

Olympiakos: Errick Green xx 8, Khem Brich xx 6, Patrick Young x 3, Papapetrou xx 5, Spanoulis xxx 15, Waters x, Agravanis x, Milutinov x, Printezis xx 8, Papanikolaou xx 7, Mantzaris xx 8

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 14-17 (Olympiakos lehine)

Devre: 33-27 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 51-37 (Anadolu Efes lehine)

(Oğuzhan Ort/İHA)