Anadolu Efes, ilk galibiyet için Unicaja Malaga karşısında

THY Euroleague’in 5. haftasında Anadolu Efes, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol takımı Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, ligde geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Malaga ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

17. randevu

Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, THY Euroleague’de bugüne kadar 16 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, Malaga ise 7 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

Avrupa'daki 596. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 595 kez parkeye çıktı. Efes, geride kalan 595 mücadelede 333 galibiyet elde ederken, 262 kez de mağlup oldu.

İki takım arasındaki mücadeleyi İtalyan Luigi Lamonica, Fin Petri Mantyla ve Polonyalı Marcin Kowalski üçlüsü yönetecek.

Oğuzhan Ort