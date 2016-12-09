THY Euroleague 11. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona Lassa'yı 72-68 mağlup etti.

Salon: Andi İpekçi Arena

Anadolu Efes: Granger xxx 14, Heurtel xxx 14, Brown x 7, Dunston xx 9, Cedi Osman xx 9, Honeycutt xx 6, Omic x 6, Thomas x 5, Doğuş Balbay x 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

Barcelona Lassa: Rice xxx 22, Tomic x 8, Doelmann x 8, Claver 4, Oleson x 7, Renfroe x 8, Koponen x 6, Holmes x5

Başantrenör: Giorgios Bartzokas

1. Periyot: 21-15 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 36-28 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 54-45 (Aandolu Efes lehine)

Velimir Perasovic: “Çok ciddi bir galibiyet"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Bu galibiyet çok iyi ve çok ciddi bir galibiyetti bizim için” dedi.

THY Euroleague 11. hafta maçında Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona Lassa'yı 72-68 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Bu galibiyet çok iyi ve çok ciddi bir galibiyetti bizim için. İlk 30 dakikada çok iyi bir basketbol oynadık. Ama maçın sonlarına doğru maçı kazanmaktan korktuk diyebilirim. Bunun yanı sıra hakemlerin vermiş olduğu bazı yanlış kararlar da aksaklık göstermemize sebep oldu” diye konuştu.

Georgios Bartzokas: “Maçı kaybetmemizin birçok sebebi vardı"

Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, “Maalesef maçı kaybetmemize birçok sebep vardı sahada. Sadece 4 tane üçlük sayı atabildik" dedi.

THY Euroleague 11. hafta maçında Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona Lassa'yı 72-68 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, “Bu önemli galibiyet için Anadolo Efes takımını tebrik ediyorum. Maalesef maçı kaybetmemize birçok sebep vardı sahada. Sadece 4 tane üçlük sayı atabildik. Maçın snuna kadar mücadelemizi sürdürdük ama maçın sonunda hiç yapmamamız gereken şeyler oldu ve Anadolu Efes maçı kazandı” diye konuştu.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu