Anadolu Efes’in Turkish Airlines Euroleague’in yanı sıra sezon boyunca katılacağı organizasyonlarda kullanılacak fotoğraflarının çekildiği etkinlikte, kulüp fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut çekti. Ayrıca Anadolu Efes Fan Club üzerinden 100 puan toplayan 5 taraftar ve konukları da takımlarını yalnız bırakmadılar. Yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduklarını dile getiren oyuncular ise tüm basketbolseverleri Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki maçlarına davet ettiler.

Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncuları, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen 2016-2017 sezonu fotoğraf çekimlerinde kulüp paydaşlarıyla bir araya geldiler.

Mehmet Turgut’un fotoğraf çekimine, taraftarlar da katıldı

Partner firma temsilcileri ve kulüp paydaşlarının yanı sıra taraftarların da katıldığı etkinlikte, fotoğraf çekimlerini kurgusal fotoğrafın Türkiye’deki üstadı Mehmet Turgut gerçekleştirdi.

Kulüp çalışanları, teknik kadro ve oyuncularla birlikte taraftarlar da fotoğraf çekimi organizasyonuna katılma fırsatı yakalayarak bu önemli günü ölümsüzleştirdiler.

Maç deneyimi uygulamaları tanıtıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Velimir Perasovic’le sohbet etme imkanı da bulan basketbolseverler, böyle bir etkinliğe katılmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Turkish Airlines Euroleague ve Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki iç saha maçlarında partner firmalarla birlikte basketbolseverlere yönelik düzenlenecek maç deneyimi uygulamalarının da tanıtıldığı etkinliğe, kadroda yer alan şu oyuncular katıldılar:

"Doğuş Balbay, Deshaun Thomas, Tyler Honeycutt, Oğulcan Baykan, Derrick Brown, Cedi Osman, Bryce Cotton, Samet Geyik, Furkan Korkmaz, Berk Demir, Jayson Granger, Alen Omic, Thomas Heurtel ve Bryant Dunston."

Basketbolseverleri Abdi İpekçi Spor Salonu’na davet ettiler

Yeni sezon öncesinde Turkish Airlines Euroleague, Spor Toto Basketbol Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedeflediklerini dile getiren oyuncular, iyi bir hazırlık döneminin ardından sezona başlayacaklarını belirttiler.

Etkinlik sırasında hem Başantrenör Velimir Perasovic hem de kadroda yer alan oyuncular, tüm basketbolseverleri Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki maçlarına davet ettiler.

Anadolu Efes Spor Kulübü, 2016-2017 sezonu boyunca düzenleyeceği pek çok etkinlikte, Fan Club üyelerini ağırlayarak, onlarla basketbol heyecanını paylaşmaya devam edecek.