Anadolu Efes, Panathinaikos’u ağırlıyor

THY Euroelague’in 8. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30’da Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada Efes’in 2, Panathinaikos ise 4 galibiyet galibiyeti bulunuyor. Bu sezon Euroleague'e kötü başlayan ve 5 maç üst üste mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, son iki haftada gösterdiği performansla çıkış yakaladı. Anadolu Efes, Barcelona Lassa ve Maccabi FOX Tel Aviv’i deplasmanda yenerek üst üste 2 galibiyet aldı.

20. randevu

Anadolu Efes ile Panathinaikos, Euroeleague’de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Efes 7 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan temsilcisi ise rakibini 12 kez mağlup etti. İki takım arasında son olarak 2016-2017 sezonunda Atina’da oynanan müsabakayı Panathinaikos 92-81 kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 78.6 sayı, 38.1 ribaund ve 13.6 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 77.7 sayı, 32.9 ribaund ve 14.1 asist ortalamalarıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda Amerikalı oyuncu Errick McCollum 15.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan ekibinde ise Nick Calathes 12.4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Oğuzhan Ort