Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Kaan Büyükçil xx, Ziya Özorhon xx
Anadolu Efes: Granger xx 6, Cotton xxx 13, Cedi Osman xxx 17, Brown x 7, Dunston xx 6, Thomas xxx 16, Omic xx 6, Doğuş Balbay xx 9, Furkan Korkmaz xx 14, Oğulcan Baykan x, Samet Geyik x, Berk Demir xx 4
Başantrenör: Velimir Perasovic
Demir İnşaat Büyükçekmece: Eldridge xx 14, Hannah xx 13, Ceyhun Altay x 4, Caloiro xx 4, Stipanovic xx 6, Seawright xxx 14, Hayes xx 16, Mutlu Akpınar x, Tayfun Erülkü x, Burak Can Yıldızlı xx 3, Ramazan Tekin x
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 21-11 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 47-32 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 73-52 (Anadolu Efes lehine)