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Anadolu Efes şans tanımadı!

Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 98-74 mağlup etti.

Anadolu Efes şans tanımadı!

13 Kasım 2016 20:04

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Kaan Büyükçil xx, Ziya Özorhon xx

Anadolu Efes: Granger xx 6, Cotton xxx 13, Cedi Osman xxx 17, Brown x 7, Dunston xx 6, Thomas xxx 16, Omic xx 6, Doğuş Balbay xx 9, Furkan Korkmaz xx 14, Oğulcan Baykan x, Samet Geyik x, Berk Demir xx 4

Başantrenör: Velimir Perasovic

Demir İnşaat Büyükçekmece: Eldridge xx 14, Hannah xx 13, Ceyhun Altay x 4, Caloiro xx 4, Stipanovic xx 6, Seawright xxx 14, Hayes xx 16, Mutlu Akpınar x, Tayfun Erülkü x, Burak Can Yıldızlı xx 3, Ramazan Tekin x

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 21-11 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 47-32 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 73-52 (Anadolu Efes lehine)

Etiketler: Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Ligi


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