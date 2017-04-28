Anadolu Efes son maça bıraktı

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, Brown ve Granger’ın sayılarıyla skoru 4-1 yaptı. Savunmada Olympiakos’un sayı atmasına engel olan Efes, Granger ve Cedi Osman’ın üst üste bulduğu sayılarla farkı 12’ye çıkardı ve 18-6 yaptı. Yunan ekibi, Printezis ve Papapetrou’nun sayılarıyla farkı azaltarak 18-14’e getirdi. Periyodun son anlarında rakibine sayı şansı tanımayan Efes, periyodu Efes, 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda yine iyi savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, Honeycutt, Paul ve Kirk’in basketleri ile skoru 27-14’e taşıdı. Papanikolaou ve Young ile farkı düşüren Olympiakos, 33-29 yaptı. Yunan ekibi Spanoulis’in üçlüğü ile farkı 1’e indirse de Efes, Cedi ve Dunston’ın basketleri ile devreye 38-35 önde girdi.

Üçüncü periyota hücumda etkili başlayan Olympiakos, Mantzaris, Birch ve Spanoulis’in basketleri ile 43-40 öne geçti. Spanoulis’in dış atışlardan bulduğu sayılara Heurtel ile karşılık veren Efes, skoru eşitleyerek 52-52 yaptı. Son anları çekişmeli geçen periyodu Printezis’in serbest atıştan bulduğu sayı ile Olympiakos, 55-54 önde tamamladı.

Son periyota Papapetrou ve Waters’ın sayılarıyla başlayan Yunan ekibi farkı 7’e çıkararak 61-54 yaptı. Savunmada Efes’i durduran Olympiakos, Spanoulis’in üçlüğü ile 68-57 geri düştü. Son anlarda yaptığı atışlardan sayı bulamayan Anadolu Efes, parkeden 74-62 mağlup ayrıldı. Böylece seri 2-2’ye geldi. Dörtlü Final’e kalacak takımı 2 Mayıs Salı günü Yunanistan’da oynanacak maç belirleyecek.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Garcia Gonzalez xx, Boltauzer xx

Anadolu Efes: Thomas x 2, Honeycutt xx 4, Doğuş xx 3, Derrick Brown xxx 9, Cedi Osman xx 8, Jayson Granger xxx 17, Thomas Heurtel xxx 6, Brandon Paul xx 4, Bryant Dunston xx 7, Alex Kirk x 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

Olympiakos: Errick Green xx 10, Khem Brich xx 9, Patrick Young xx 4, Papapetrou xx 6, Spanoulis xxx 18, Waters x 3, Agravanis x 2, Milutinov x, Printezis xx 11, Papanikolaou xx 8, Mantzaris x 3

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 21-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 38-35 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 54-55 (Olympiakos lehine)

5 faul ile çıkan: Papanikolaou (Olympiakos)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu