Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz yönetiminde gerçekleşecek toplantıda, 2016-2017 sezonuyla ilgili hedefler ve kulüp dinamikleri katılımcılara aktarılırken, taraftarlar da kulüple ilgili tüm önerilerini ve düşüncelerini paylaşabilecekler. Toplantının, katılmak isteyen tüm Anadolu Efes taraftarlarına açık olacağı belirtildi.

Anadolu Efes taraftarıyla 19 Kasım Cumartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu Basın Toplantı Odası’nda 12.45-15:00 saatleri arasında düzenlenecek toplantıda, taraftarlar ve Anadolu Efes Spor Kulübü bir araya gelecek. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleşecek toplantıda, 2016-2017 sezonunda değişen takım dinamikleri ve hedeflerle ilgili bilgi verilecek. Ayrıca taraftarların, merak ettikleri tüm konularda diledikleri soruları da Alper Yılmaz’a iletebilecekleri öğrenildi.