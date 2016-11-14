Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Anadolu Efes, taraftarları ile toplantı düzenleyecek

Anadolu Efes, taraftarları ile toplantı düzenleyecek

Anadolu Efes, 19 Kasım Cumartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 'Taraftar Toplantısı' düzenleyecek.

Anadolu Efes, taraftarları ile toplantı düzenleyecek

14 Kasım 2016 12:58

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz yönetiminde gerçekleşecek toplantıda, 2016-2017 sezonuyla ilgili hedefler ve kulüp dinamikleri katılımcılara aktarılırken, taraftarlar da kulüple ilgili tüm önerilerini ve düşüncelerini paylaşabilecekler. Toplantının, katılmak isteyen tüm Anadolu Efes taraftarlarına açık olacağı belirtildi.

Anadolu Efes taraftarıyla 19 Kasım Cumartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu Basın Toplantı Odası’nda 12.45-15:00 saatleri arasında düzenlenecek toplantıda, taraftarlar ve Anadolu Efes Spor Kulübü bir araya gelecek. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleşecek toplantıda, 2016-2017 sezonunda değişen takım dinamikleri ve hedeflerle ilgili bilgi verilecek. Ayrıca taraftarların, merak ettikleri tüm konularda diledikleri soruları da Alper Yılmaz’a iletebilecekleri öğrenildi. 

Etiketler: Anadolu Efes, Anadolu Efes taraftarları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!