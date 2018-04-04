Anadolu Efes, THY Euroleague'e galibiyetle veda peşinde

THY Euroleague’in 30. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00’de İspanya’da Saski Baskonia ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 29 haftada Efes, 6 galibiyetle sonuncu sırada yer alırken, Baskonia ise 16 galibiyet ve averajla 7. sırada bulunuyor. Bu sezon Euroleague’de istediğini alamayan ve Play-Off dışında kalan Anadolu Efes, ligi galibiyetle bitirmek istiyor.

Euroleague’de 16. randevu

Lacivert-beyazlılar, Baskonia ile Avrupa Kupaları'nda bugüne kadar 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 9 galibiyet aldı. THY Euroleague’de iki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada ise Efes, 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.

Ligin 29. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona Lassa takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 83-107 mağlup olmuş, Baskonia Vitoria Gasteiz ise İsrail’in Maccabi Fox Tel Aviv ekibini evinde 83-72’lik skorla mağlup etmişti.

Oğuzhan Ort