

Spor Toto Basketbol Süper Ligi MAÇ SONUCU: TOFAŞ: 83 - Anadolu Efes: 89

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye TOFAŞ; Barış, Micic, Mejia, Ivanov ve Roberts beşiyle başladı. Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlasa da Anadolu Efes 5. dakikasını 11-15 önde geçtiği periyodu 25-20 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte TOFAŞ rakibine Ronald Roberts'la karşılık verse de İstanbul temsilcisi soyunma odasına 37-47 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte başa baş bir oyun ortaya koyan TOFAŞ rakibi karşısında üç sayı çizgisi gerisinden istediği isabet oranı yakalamayınca final periyoduna 71-61 geri girdi. Dördüncü çeyrekte fark bir ara 18 sayıya (61-79) kadar çıksa da TOFAŞ Sammy Mejia ile farkı azalttı fakat bu kazanmak için yeterli olmadı ve Anadolu Efes sahadan 89-83'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ'ın iki haftalık galibiyet serisi sona erdi. TOFAŞ'ta Ronald Roberts 22 sayı-9 ribaund, Sammy Mejia 19 sayı-5 ribaund-6 asistle oynadı.

Salon: TOFAŞ

TOFAŞ: Sammy Mejia xx 19, Barış Ermiş xx 14, Kaloyan Ivanov xx 9, Ronald Roberts xxx 22, Vasilije Micic xx 4, Tony Crocker xx 7, Muhsin Yaşar x 4, Caner Topaloğlu x, Kaya Peker xx 4, Ümit Sonkol x

Başantrenör:Orhun Ene

Anadolu Efes: Bryant Dunston xx 10, Cedi Osman xxx 24, Thomas Heurtel x 4, Derrick Brown xxx 15, Doğuş Balbay x 1, Jayson Granger xx 8, Tyler Honeycutt xxx 15, Deshaun Thomas xx 12, Furkan Korkmaz x, Samet Geyik x

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 20-15 (TOFAŞ lehine)

Devre: 37-47 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 61-71 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Derrick Brown (Anadolu Efes)

Mesut Alan