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Anadolu Efes Trabzonspor'u uzatmada yıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Trabzonspor ile Anadolu Efes karşılaştı.

Anadolu Efes Trabzonsporu uzatmada yıktı

06 Kasım 2017 21:36

Normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde konuk ekip Anadolu Efes rakibini 89-96 mağlup etti. 

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Yener Yılmaz xxx, Duhan Köyiçi xxx, İsmail Aydın xxx
Trabzonspor: Green xxx 25, Eldridge xxx 15, Deniz Kılıçlı x 4, Vasiliuska xxx 14, Harris x 3, Obekpa xx 9, Heslip xxx 17, Alper Saruhan x, Burak Eşlik x 2
Anadolu Efes: Birkan Batuk x, Errick Mc Collum xxx 27, Motim xx 4, Sımon xxx 19, Dunston xxx 14, Stimac xxx 15, Adams xxx 11, Doğuş Balbay xx 4, Berk Demir x 2
1. Periyot: 23-21 (Trabzonspor lehin)
Devre: 43-40 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 58-59 (Anadolu Efes lehine) 

Gökmen Şahin
 

 

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