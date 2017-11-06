Anadolu Efes Trabzonspor'u uzatmada yıktı

Normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde konuk ekip Anadolu Efes rakibini 89-96 mağlup etti.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Yener Yılmaz xxx, Duhan Köyiçi xxx, İsmail Aydın xxx
Trabzonspor: Green xxx 25, Eldridge xxx 15, Deniz Kılıçlı x 4, Vasiliuska xxx 14, Harris x 3, Obekpa xx 9, Heslip xxx 17, Alper Saruhan x, Burak Eşlik x 2
Anadolu Efes: Birkan Batuk x, Errick Mc Collum xxx 27, Motim xx 4, Sımon xxx 19, Dunston xxx 14, Stimac xxx 15, Adams xxx 11, Doğuş Balbay xx 4, Berk Demir x 2
1. Periyot: 23-21 (Trabzonspor lehin)
Devre: 43-40 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 58-59 (Anadolu Efes lehine)
Gökmen Şahin