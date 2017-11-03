Anadolu Efes - Unicaja Malaga maç sonucu: 74-79

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Petri Mantyla xx, Marcin Kowalski xx
Anadolu Efes: Ledo xx 5, McCollum xx 4, Doğuş xx 2, Birkan x, Motum xxx 16, Adams xx 10, Stimac xxx 17, Muric xx, Dunston xx 8, Simon xxx 12
Başantrenör: Velimir Perasovic
Unicaja Malaga: McCallum xxx 13, Diaz x 2, Salin xx 9, Milosavljevic x 2, Nedovic xxx 13, Shermadini xxx 13, Waczynski xx 7, Brooks x 3, Augustine xx 11, Suarez x 6, Musli x 0
Başantrenör: Joan Plaza
1. Periyot: 19-25 (Unicaja Malaga lehine)
Devre: 35-35
3. Periyot: 59-53 (Anadolu Efes lehine)
Uygar Aydın