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Anadolu Efes - Unicaja Malaga maç sonucu: 74-79

THY Euroleague’in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Unicaja Malaga’ya 74-79 mağlup oldu.

Anadolu Efes - Unicaja Malaga maç sonucu: 74-79

03 Kasım 2017 22:38

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Petri Mantyla xx, Marcin Kowalski xx

Anadolu Efes: Ledo xx 5, McCollum xx 4, Doğuş xx 2, Birkan x, Motum xxx 16, Adams xx 10, Stimac xxx 17, Muric xx, Dunston xx 8, Simon xxx 12

Başantrenör: Velimir Perasovic

Unicaja Malaga: McCallum xxx 13, Diaz x 2, Salin xx 9, Milosavljevic x 2, Nedovic xxx 13, Shermadini xxx 13, Waczynski xx 7, Brooks x 3, Augustine xx 11, Suarez x 6, Musli x 0

Başantrenör: Joan Plaza

1. Periyot: 19-25 (Unicaja Malaga lehine)
Devre: 35-35

3. Periyot: 59-53 (Anadolu Efes lehine) 

Uygar Aydın
 

Etiketler: Anadolu Efes, Unicaja Malaga

 

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