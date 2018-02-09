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Anadolu Efes Unicaja Malaga'ya mağlup oldu

THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Unicaja Malaga'ya 81-68 mağlup oldu.

Anadolu Efes Unicaja Malagaya mağlup oldu

09 Şubat 2018 01:36

 

Salon: Maria Martin Carpena
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Marci Kowalski xx, Arturas Sukys xx
Unicaja Malaga: Milosavljevic xx 12, Ray McCollum xx 8, Salin xx 9, Suarez xx 7, Augustine xx 10, Diaz x 6, Diez x 2, Shermadini x 7, Waczynski xxx 20, Soluade x, Rosa x
Başantrenör: Joan Plaza
Anadolu Efes: Dragic xx 12, Errick McCollum xxx 16, Simon x 5, Brown x 7, Dunston xx 9, Doğuş Balbay x 6, Motum x 5, Stimac x 2, Douglas x 6, Yiğitcan Saybir x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 23-12 (Unicaja Malaga lehine)
Devre: 40-28 (Unicaja Malaga lehine)
3. Periyot: 63-55 (Unicaja Malaga lehine)
(TK-S)
 

 

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