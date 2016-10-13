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Anadolu Efes, Vitoria deplasmanına çıkıyor

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 2016-17 sezonu 1. Tur 1. hafta karşılaşmasında yarın İspanya’nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımı ile deplasmanda mücadele edecek.

Anadolu Efes, Vitoria deplasmanına çıkıyor

13 Ekim 2016 12:20

Fernando Buesa Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Avrupa arenasındaki 557. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 556 karşılaşmada 314 galibiyet ve 242 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 309. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 308 karşılaşmada 157 galibiyet ve 151 yenilgi elde etti. Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria Gasteiz Avrupa kupalarında bugüne kadar 14 kez karşılaşırken, iki takım da birbirlerini yedişer kez mağlup etti.


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