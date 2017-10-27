Anadolu Efes yine kayıp!

THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Anadolu Efes Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk ettti.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Sinan Erdem'de konuk ettiği CSKA Moskova'ya 98-80 mağlup oldu.

Lacivert beyazlılar, Real Madrid, Valencia ve Fenerbahçe Doğuş'dan sonra CSKA Moskova'ya da mağlup olarak Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇ SONUCU

4.ÇEYREK: Anadolu Efes 80- 98 CSKA Moskova

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Mario Majkic xx, Uros Obrknezevic xx

Anadolu Efes: Ledo xx 9, Doellman xx 8, McCollum x, Doğuş xx, Onuralp xx, Berk xx, Motum xx 2, Adams xxx 17, Stimac xx 7, Mustafa x, Dunston xx 14, Simon xxxx 23

Başantrenör: Velimir Perasovic

CSKA Moskova: De Colo xxx 18, Fridzon xx, Westermann xx 6, Antonov x 5, Rodriguez xxx 14, Vorontsevich xx 2, Clyburn xxx 20, Higgins xx 5, Khryapa xx 7, Kurbanov xx 6, Hines x 2, Hunter xxx 13

Başantrenör: Dimitris Itoudis

1. Periyot: 26-27 (CSKA Moskova lehine)

Devre:43-54 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 60-73(CSKA Moskova lehine)

Ergin Ataman, Sinan Erdem’de

Erkek Basketbol Takımı eski Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes-CSKA Moskova maçını takip etti.

THY Euroleague’in 4. haftasında Sinan Erdem Salonu’nda oynanan ve Anadolu Efes’in Rus ekibi CSKA Moskova’ya 80-98 mağlup olduğu mücadeleyi spor dünyasından bir isim takip etti. Bir dönem Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nı çalıştıran Ergin Ataman, Anadolu Efes - CSKA Moskova mücadelesini yerinden takip etti.

Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19.45'te Rusya’nın CSKA Moskova ekibi ile karşılaşacak.

THY Euroleague'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes, şanssızlığı kırmak istiyor. Lacivert-beyazlılar, 4. haftada yarın evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Efes, Moskova ile bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 9 kez lacivert-beyazlılar parkeden galip ayrılırken, 14 kez de Rus ekibi galibiyet sevinci yaşadı. Ligde Efes, üç mağlubiyet ile 15. sırada, CSKA Moskova ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.

Avrupa'daki 595. maç

Anadolu Efes, CSKA Moskova maçıyla birlikte bugüne kadar Avrupa kupalarındaki 595. müsabakasına çıkacak. Efes, geride kalan maçlarda 333 kez rakibini mağlup ederken, 261 kez de mağlup oldu. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 347. maçına çıkacak, lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 346 karşılaşmada 176 galibiyet ve 170 yenilgi elde etti.

Velimir Perasovic'in Fenerbahçe Maçı Sonrasında Açıklamaları

Velimir Perasovic: “Rotasyonumuz Fenerbahçe’ye karşı dar kaldı”

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, sarı-lacivertlilerin hak ettiği bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı” dedi.

THY Euroleague’in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 80-71’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak mücadele ettiklerini ifade eden Perasovic, şu ifadelere yer verdi:

"Maçın sonunda daha hazır kaldılar. Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili bir şey söylemiyorum ama Muric'in ve Birkan'ın durumunu bilmiyoruz. Daha mücadele edecek bir takım olacağız. CSKA Moskova'da Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi'bnin en iyi takımlarından birisi. O maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şu an 3 maçta 0 çektik. O maçta elimizden geleni yapacağız."

