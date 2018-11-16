Anadolu Efes Yunan devini devirdi

Karşılaşmaya Moerman ve Micic'in üçlükleri başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 6-1 önde geçti. Savunmada rakibine iyi durduran lacivert-beyazlıların hücumda da Moerman, Dunston ve Beaubois ile sayılar buldu ve farkı çift hanelere çıkardı (15-5). Son bölümü hücumda Moerman önderliğinde geçen Efes, periyodu 19-11 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Panathinaikos farkı 5 sayı kadar indirse de Efes daha sonra savunmada direncini arttırdı. Hücumda Dunston, Simon ve Beaubois'in basketleri ile toparlanan lacivert-beyazlılar farkı 16 sayıya yükseltti (40-24). Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Efes, devreye 44-28 önde girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken, daha sonra hücumda özellikle pota altında Gist ve Lasme ile etkili olan Panathinaikos farkı 10'a indirdi (52-42). Savunma savaşı olarak geçen üçüncü periyotun sonlarında rakibinin geri gelmesini engelleyen Efes, periyodu 60-46 önde tamamladı.

Son periyodun başında iki takım sayı bulmakta zorlandı. İlk 4 dakikayı sayı bulmadan geçen Efes, Moerman'ın basketi ile skoru 62-49'a getirdi. Periyodun geri kalanında rakibinin dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 78-62'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin en skoreri Efes'de 19 sayı ile oynayan Beaubois olurken, Yunan temsilcisinde ise Thomas ve Calathes 11 sayı üretti. Bu maçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Pana ise 3. mağlubiyetini aldı.

Öte yandan Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan maçın satışa çıkan biletleri tükendi. Lacivert-beyazlı taraftarlar verdikleri destekle galibiyetin alınmasında rol oynadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl, Tomislav Hordov, Jurgis Laurinavicius

Anadolu Efes: Beaubois 19, Doğuş, Metecan, Motum 3, Moerman 17, Buğrahan, Tibor Pleiss 4, Micic 11, Anderson, Dunston 14, Simon 10

Başantrenör: Ergin Ataman

Panathinaikos: Thomas 11, Langford, Lasme 4, Papapetrou 9, Pappas 3, Gist 10, Vougiouskas, Lekavicius, Lojeski 6, Nick Calathes 11, Antetokounmpo 8, Mitoglou

Başantrenör: Xavi Pascual

1. periyot: 19-11 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-28 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 60-46 (Anadolu Efes lehine)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu