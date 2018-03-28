Anadolu Efes’in konuğu Barcelona

THY Euroleague’in 29. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 28 haftada Efes, 6 galibiyet ve 22 mağlubiyet ile 16. sırada bulunurken, Barcelona ise 9 galibiyet ve 19 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasındaki rekabet

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaştı. Bu maçlarda Lacivert-beyazlılar, 8 kez rakibini mağlup ederken, 15 kez de İspanyol temsilcisi galip geldi. Euroleague’de iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada ise Efes 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

Oğuzhan Ort