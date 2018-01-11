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Anadolu Efes’in konuğu Kızılyıldız

THY Euroleague’de son sıralardan kurtulmak isteyen Anadolu Efes, 17. haftada yarın sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efesin konuğu Kızılyıldız

11 Ocak 2018 21:01

Anadolu Efes, THY Euroleague 17. haftasında yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile oynayacak. Ligde geride kalan 16 haftada lacivert-beyazlılar 4 galibiyet, 12 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Sırp ekibi ise 7 galibiyet, 9 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında THY Euroleague’de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 2 kez Kızılyıldız rakibini mağlup etti. Anadolu Efes ile Kızılyıldız arasında son olarak 11. haftada Belgrad’da oynanan maçı Sırp ekibi 100-81’lik skorla galip ayrılmıştı.

THY Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımına deplasmanda 90-79 mağlup olmuş, Kızılyıldız MTS ise Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımını evinde 77-65 yenmişti.

Oğuzhan Ort
 

 

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