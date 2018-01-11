Anadolu Efes’in konuğu Kızılyıldız

Anadolu Efes, THY Euroleague 17. haftasında yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile oynayacak. Ligde geride kalan 16 haftada lacivert-beyazlılar 4 galibiyet, 12 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Sırp ekibi ise 7 galibiyet, 9 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında THY Euroleague’de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 2 kez Kızılyıldız rakibini mağlup etti. Anadolu Efes ile Kızılyıldız arasında son olarak 11. haftada Belgrad’da oynanan maçı Sırp ekibi 100-81’lik skorla galip ayrılmıştı.

THY Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımına deplasmanda 90-79 mağlup olmuş, Kızılyıldız MTS ise Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımını evinde 77-65 yenmişti.

Oğuzhan Ort

