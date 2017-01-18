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Anadolu Efes’in rakibi Barcelona Lassa

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 18. haftasında deplasmanda Barcelona Lassa ile karşılaşacak.

Anadolu Efesin rakibi Barcelona Lassa

18 Ocak 2017 10:18

THY Euroleague’in 18. haftasında Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 17 haftada 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 9. sırada yer alırken Barcelona Lassa ise, 7 galibiyet, 10 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes potaya girmek istiyor
Geçtiğimiz hafta Panathinaikos Superfood’a uzatmalarda mağlup olan Anadolu Efes, Play-Off potasının bir sıra altında bulunuyor. Darüşşafaka Doğuş’un ardından 9. sırada yer alan temsilcimiz, zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle dönerek tekrar potaya dahil olmak istiyor. Efes, Abdi İpekçi’de oynanan karşılaşmada rakibini 72-68 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligin 19. haftasında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak olan lacivert-beyazlılar, Barcelona’yı devirerek Daçka karşısına moralli çıkmak istiyor.

İstatistiklerle iki takım
Anadolu Efes, 84.1 sayı, 36.6 ribaund ve 18.9 asist ortalamasıyla oynarken, Barcelona Lassa’nın ise 71.4 sayı, 33.1 ribaund ve 17.2 asist ortalaması bulunuyor. Anadolu Efes’in en skorer ismi 13.6 sayı ortalamasıyla Derrick Brown olurken, Barcelona'da ise Tyrese Rice 15.4 ortalamayla oynuyor.
 


Uygar Aydın
 


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