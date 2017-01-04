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Anadolu Efes’in rakibi Galatasaray Odeabank

THY Euroleague’de 16. hafta Türk derbisine sahne olacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Abdi İpekçi’de Galatasaray Odeabank’ı ağırlayacak.

Anadolu Efesin rakibi Galatasaray Odeabank

04 Ocak 2017 13:58

THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes yarın saat 20.30’da sahasında Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek. Ligde 15 hafta geride kalırken, 8 mağlubiyet, 7 galibiyet alan Anadolu Efes 9. sırada yer alıyor. Galatasaray Odeabank ise 11 mağlubiyet, 4 galibiyet ile 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray Odeabank galibiyet arıyor
Galatasaray Odeabank, bu sezon THY Euroleague’de beklenen performansı veremeyerek aldığı kötü sonuçlarla ligde 16. sırada bulunuyor. THY Euroleague’de geride kalan son 3 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar deplasmanda oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramadı.

İstatistiklerle iki takım
Anadolu Efes, Euroleguea’de 84,3 sayı, 36,4 ribaund, 19.4 asist ortalaması ile oynarken, Galatasaray Odeabank ise 77.9 sayı, 31.9 ribaund ve 18.7 asist ortalaması ile mücadele ediyor. Lacivert-beyazlıları 13.7 sayı ortalaması ile oynayan Derrick Brown sırtlarken, sarı-kırmızılı ekipte ise Justin Dentmon 12.3 sayı ortalaması ile oynayarak takımına katkı sağladı. 


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