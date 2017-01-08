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Anadolu Efes'ten 12. galibiyet

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Anadolu Efes sahasında ağırladığı Galatasaray Odeabank’ı 80-77 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efesten 12. galibiyet

08 Ocak 2017 20:31

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx
Anadolu Efes: Thomas xx 4, Doğuş xx 4, Brown xx 9, Cedi xxx 14, Granger xx 8,Heurtel xx 16, Mutaf xx, Paul xx 18, Dunston xx 7
Başantrenör: Velimir Perasovic
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 12, Fitipaldo xxx 16, Tyus x, Orhan x, Can x, Schilb xx 12, Pleiss xxx 22, Sinan xxx 15, Göksenin x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 16 - 17 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 28 - 40 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 56 - 54 (Anadolu Efes lehine)

Ergin Ataman: “İyi oynadığımız bir maçı kazanamadık”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, benchten gelen oyunculardan katkı alamadığını söyleyerek, ”Bugün beş oyuncu dışında benchten katkı alamadık. Sonuç olarak iyi oynadığımız bir maçı kaybettik” dedi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 80-77 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu akşam 5 oyuncuyla çok güzel basketbol oynadıklarını söyleyen Ergin Ataman, “Bu oyuncular dışında benchten gelen oyunculardan katkı alamadık. Anadolu Efes genç ve benchten gelen oyuncuları katkı sağlayan bir takım. Ama biz de bu beş oyuncuyla güzel mücadele ettik. Sonuç olarak yine iyi oynadığımız bir maçı kazanamadık” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Sinan Güler ise şu ifadeleri kullandı: 

“İlk yarı 28 sayı yediğimiz takımdan 52 sayı yersek geri dönmesi zor oluyor. Rüzgarın yönünü çevirmeye çalışıyoruz.” 

Velimir Perasovic: “Maçın ikinci yarısı daha iyi oynadık“

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, rakibin ilk yarıda güzel bir geri dönüş gerçekleştirerek, öne geçtiğini dile getirerek, “Özellikle maça 10-0 başladığımızda rakip çok güzel bir reaksiyon gösterdi ve öne geçti. Bence maçın ikinci yarısında daha iyi oynadık“ dedi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Galatasaray Odeabank’ı 80 - 77 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic karşılaşmayı değerlendirdi.

Bu akşam çok sert ve zor bir maç gerçekleştiğini ifade eden Velimir Perasovic, “Galatasaray’a karşı üçüncü maçı oynamak zor oldu. Özellikle 10-0 başladığımızda rakip çok güzel bir reaksiyon gösterdi ve öne geçtiler. Bence maçın ikinci yarısında daha iyi oynadık. Bugün ribaund savaşını kaybettik. Bizden daha fazla ribaund aldılar. Ama bir şekilde maçı kazanmanın yolunu bulduk. Şimdi önümüze Euroleague’e bakacağız” şeklinde konuştu.

Cedi Osman ise karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene Galatasaray ile sık sık karşılaştık. Her karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldık. Bu kolay olmadı. Ama bu galibiyet bize moral verdi. Önümüzde Panathinaikos Superfood, Bercelona Lassa ve Beşiktaş Sompo Japan maçları var. Aynen böyle devam etmeliyiz. Bu şekilde devam edersek istediğimiz yerlere geleceğiz.” 


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