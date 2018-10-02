Anadolu Efes'ten Ergin Ataman'a geçmiş olsun mesajı

Anadolu Efes'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babası Sayın İbrahim Nuray Ataman'ın mide rahatsızlığı yaşadığını, üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Başantrenörümüz Ergin Ataman, bu sebeple Fenerbahçe ile oynayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesindeki kampımıza geç katılacak ve karşılaşma öncesinde düzenlenecek basın toplantısına katılamayacaktır. Basın toplantısında kulübümüzü, yardımcı antrenörlerimizden Yakup Sekizkök temsil edecektir.

Karşılaşmadan kısa süre önce Ankara Spor Salonu'na gelecek olan Ergin Ataman, karşılaşma sırasında takımımızın başında olacaktır.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın İbrahim Nuray Ataman'a acil şifalar dileriz."