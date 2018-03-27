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Anadolu Farm'ın kurucusunun yurtdışına kaçmasını polis engelledi

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı.

Anadolu Farmın kurucusunun yurtdışına kaçmasını polis engelledi

27 Mart 2018 23:26

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı. 

İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.  

 

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