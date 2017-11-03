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Anadolu Grubu kimin? Tuncay Özilhan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tanıtım toplantısında yerli otomobili yapacak firmaları açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler otomobil üretimi yapacak firmalara çevrildi. İşte bu firmalardan biri olan Anadolu Grubu ile alakalı tüm bilgiler bu haberimizde...

Anadolu Grubu kimin? Tuncay Özilhan Kimdir?

03 Kasım 2017 14:55

Yerli otomobil üretecek firmaların açıklanmasının vatandaşlar tarafından Anadolu Grubu kimin,sahibi Tuncay Özilhan kim sorularının cevapları araştırılıyor. Yerli otomobil üretecek firmalardan biri olan Anadolu Grubu'nun temelleri 1950 yılında, Anadolu Grubu Onursal Başkanları, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı. 6 şirketi ile Borsa'da işlem gören Türkiye'nin büyük holdinglerinde biri olan kurum, Türkiye dâhil 19 ülkede, 80'e yakın şirket, 61 üretim tesisi ve 50 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyanın önde gelen markalarıyla kurduğu ortaklıklar ve çok uluslu şirketlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ve yatırımlarla çalışma alanlarını genişletiyor.

ANADOLU GRUBUNA AİT ŞİRKETLERDEN BAZILARI

• Perakende sektöründe; Migros ve Anadolu Restoran İşletmeleri ile

• Otomotiv sektöründe; Anadolu Isuzu, Çelik Motor ve Anadolu Motor ile
• Kırtasiye sektöründe; Adel Kalemcilik ile
• Tarım sektöründe; Anadolu Etap ile
• Enerji sektöründe; Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları, Aslancık Elektrik Üretim, AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış ile
• Gayrimenkul sektöründe; AND Gayrimenkul ile
• Diğer faaliyet alanlarında; Efestur ve AEH Sigorta Acenteliği şirketleriyle

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR ?

Tuncay Özilhan 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Saint Joseph Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde devam eden Özilhan, buradaki eğitiminin ardından ABD'de Long Island Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı.

1977 senesinde babası İzzet Özilhan’ın kurduğu Anadolu Holding’in bünyesinde faaliyet yürüten Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile iş hayatına başlayan Tuncay Özilhan, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü, 1984 senesinden itibaren de Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevleri yaptı. 2007 senesinin Mayıs ayında da Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Tuncay Özilhan bu görevlerinin yanı sıra Anadolu Efes Biracılık, Efes Pazarlama, Tarbes, Coca-Cola İçecek (CCİ), Coca-Cola Satış ve Dağıtım, Hamburger Restoran İşletmeleri (McDonald’s), ABank, Alternatif Finansal Kiralama, Alternatif Yatırım, Anadolu Alpha Gayrimenkul, Anadolu Elektronik (Samsung), Anadolu Termik Santralleri, Anadolu Taşıt Ticaret, Anadolu Vakfı ve Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da devam etmektedir.

2001 senesinde TÜSİAD Başkanlığına seçilen Tuncay Özilhan, 2003 senesinde bir kez daha 2 yıllığına başkan seçildikten 1 sene sonra görevi bıraktı.

İyi seviyede İngilizce ve Fransızca bilen Tuncay Özilhan üç çocuk babasıdır.

Etiketler: Anadolu Grubu kimin, Tuncay Özilhan kimdir

 

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