Anadolu Grubu’ndan 10 yılda 1.35 milyar dolarlık yatırım

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük meyve şirketi Anadolu Etap’ın iki fabrikası Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Bu yatırımlarla birlikte Anadolu Grubun Türkiye’de 10 yılda yaptığı yatırım 1 milyar 350 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’de onuncu fabrika

Anadolu Grubu, Anadolu Etap ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ‘Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız’ olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren grubun, Isparta’da açılan iki yeni tesisi ile meşrubat ve tarım sektörlerine global ortakları ile beraber son 10 yılda 1 milyar 350 milyon dolar yatırdığını açıkladı. Özilhan, halen faaliyetlerini 19 ülkede sürdürdüklerini, doğrudan ve dolaylı olarak 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını ve her yıl faaliyet gösterdikleri bölgelere organik olarak 500 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tuncay Özilhan, “Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Türkiye’deki 10. Coca-Cola İçecek fabrikamız, son 10 yılda Türkiye’ye yaptığımız 1 Milyar Dolarlık yatırımın yalnızca son halkası. Coca-Cola İçecek olarak, 20 yılda Coca-Cola sisteminin dünyadaki en büyük şişeleyicilerinden bir haline geldik. Başarılı iş modelimiz ve örnek uygulamalarımızla tüm dünyada Coca-Cola sistemine öncülük ediyoruz” dedi.

“İstihdama katkımız sürüyor”

Anadolu Grubu olarak öncelikli hedeflerinin faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda değer oluşturmak olduğunu belirten Tuncay Özilhan, “Coca-Cola İçecek bizim bu anlamda en gurur duyduğumuz işlerimizden biri. Değer zincirimizin tamamında çok ciddi bir ekonomik ve sosyal ayak izi bırakıyoruz. Tarımdan, ambalaj sanayine, lojistikten, soğutma sanayine kadar birçok sektöre yatırım ve istihdam katkısı sağlıyoruz. Türkiye’deki 300 bin satış noktamızda bulunan 350 bin soğutucumuzun sadece bakım hizmetleri için bin 500 kişiye iş fırsatı yaratıyoruz. Türkiye genelinde ise yarattığımız doğrudan ve dolaylı istihdam etkisi 30 bin Ekonomiye kattığımız her 1 TL ile 7 TL’lik değer yaratıyoruz. Bizim Türkiye’nin geleceğine inancımız tam. Yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kent: “150 bine yakın çiftçiye gelir”

Coca-Cola sistemi olarak Türkiye’nin büyüme ve gelişmesine şahitlik ettiklerini belirten The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent ise “Bu süreçte ortaklarımızla ve Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla yatırıma devam ettik” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü “Türkiye 200’den fazla ülkeden oluşan küresel Coca-Cola operasyonları içerisinde önemli bir yönetim üssü haline geldi. Birçok farklı sektöre girdi sağlayarak büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız meyve ve benzeri tarım kaynaklı hammadde satın alımları ile 150 bine yakın çiftçiye gelir imkanı sağlıyoruz.”

“Türkiye’den çıktık dünya şirketi olduk”

15 Temmuz’dan sonraki hafta verdikleri kararla sadece bir sene içerisinde 110 milyon TL yatırımla Isparta fabrikasını tamamladıklarını söyleyen Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Türkiye’den çıkıp Orta Asya, Ortadoğu ve Pakistan’da 10 ülkede 25 fabrika ve 10 bin çalışanıyla faaliyet gösteren bölgedeki en büyük Türk yatırımlarından biri olduklarını vurguladı. Başarır: “Isparta lojistik açıdan mükemmel konumda. Türkiye’deki en ileri teknoloji ile donatılmış hatları kurduk. Türkiye’nin 81 ilinde 300’den fazla bayimiz ve 10 bin kişilik satış ordumuzla hizmet veriyoruz. Isparta fabrikamızla Akdeniz Havzasına ve İç Ege’ye hizmet vereceğiz. Özellikle bu bölgelerdeki turizm potansiyelini değerlendireceğiz. Bu yatırım, Türkiye’ye inancımızın imzasıdır” dedi.

“Türkiye’nin en büyük meyve şirketi”

Anadolu Grubu’nun Özgörkey Holding ve Brezilyalı Cutrale firması ortaklığında 350 milyon dolarlık yatırımla faaliyetlerini sürdüren Anadolu Etap’ın Türkiye’deki 3. Meyve suyu konsantre fabrikasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Tuncay Özilhan, “Bundan 7 yıl önce, dünyada artan kaliteli meyve suyu konsantresi ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda dünyadaki en modern tarım uygulamaları ile yetiştirdiğimiz taze meyvelerimizi ülkemiz insanı ile buluşturmak için başladığımız bir proje. Bugün, üretimimizin yüzde 50’sinden fazlasını tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Avrupa’dan Amerika’ya ve Japonya’ya kadar, Coca-Cola sistemi de dahil olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde geniş bir müşteri portföyüne sahibiz. Isparta’da faaliyete aldığımız meyve suyu konsantre fabrikamız ile toplam yatırımımız 350 milyon dolara ulaştı” dedi. 2010 yılında 1 fabrika ile başladıkları faaliyetlerine bugün 3 fabrika, 1 meyve paketleme tesisi ve 7 çiftliğindeki 2 bin 800 çalışanıyla devam ettiklerini söyleyen Anadolu Etap Genel Müdürü Demir Şarman, “Bahçelerimizdeki çalışanlarımızın yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına kreş açan ilk tarım şirketiyiz. Yerel Kalkınma ve Sosyal Sürdürülebilirlik tüm çalışmalarımızın odağında duruyor. Ülkemiz tarımının ve tarıma dayalı sanayisinin gelişiminde öncü şirketlerden bir tanesi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Medeni Topaloğlu - Ferhat Kaya - İsa Akar