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Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi çetin kış şartlarına hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, kalorifer kazanlarının bakım ve tamiri, ısıtıcı sistemleri ufoların tamiri ve barınakları da kış şartlarına göre ayarladıklarını ifade ederek tropikal hayvanların aşırı soğuklarda zarar görmemesi için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi çetin kış şartlarına hazır

20 Ocak 2018 10:42

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Kayseri’de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki hayvanat bahçesinde de hazırlıklar tamamlandı. Harikalar Diyarı Sorumlusu Burhanettin Bacak, 180 bin metrekare alana kurulu hayvanat bahçesinde 157 türde yaklaşık 2 bin hayvan bulunduğunu söyledi. Tropikal hayvanların zorlu kış şartlarında hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Bacak, “Tropikal olmayan bölgelerde yaşayan hayvanlar da mevcuttur. Malum Kayseri’nin hava şartları dolayısıyla kış ayına girdik. Hayvanat bahçesi olarak bizler, hayvanat bahçesindeki kalorifer kazanlarının bakım ve tamiri, ısıtıcı sistemleri ufoların tamirini yaptırdık. Barınakları da kış şartlarına göre ayarladık. Dezenfeksiyon işlemlerini ve gerekli eksikleri tamamladıktan sonra kışa hazırlık aşaması tamamlanmış oldu. Hayvanlarımızın yaz mevsimindeki şartlarını aynı kış mevsiminde de sürdürebilmeleri için haliyle bunların ısıtma sistemlerini çalıştırıyoruz” diye konuştu.

Hayvanların beslenmelerine de önem verdiklerinin altını çizen Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, “Yazın tüketmiş oldukları yemlere istinaden kışın ise artı yemler vermiş durumundayız. Reaksiyonlarımızı ona göre ayarladık. Hayvanlarımızın sağlıklarına daha çabuk ulaşabilmesi için bu tür çalışmaları yapmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Tesislerde bütün imkanların bulunduğunu da sözlerine ekleyen Bacak, “Tesislerimizde 2 veteriner hekim, 3 sağlık teknikeri, 18’e yakın sağlık bakıcımız ve teknik elemanlarımız mevcuttur. Elektrik ve iletişim sistemimizle, su arızasıyla ilgilenen personellerimiz de mevcut bulunmaktadır” dedi.

Turan Bulut

Etiketler: Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi

 

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