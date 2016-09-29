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Anadolu Jet Muş'a uçmaya devam edecek

Anadolu Jet, Bursa-Muş seferlerine devam kararı aldı.

Anadolu Jet Muşa uçmaya devam edecek

29 Eylül 2016 14:23

Anadolu Jet, Bursa’da ekim ayından itibaren haftanın belirli günleri karşılıklı olarak sefer düzenlediği Diyarbakır, Muş, Samsun ve Antalya seferlerini iptal etme kararı almıştı. Gelen tepkiler üzerine, Anadolu Jet, Bursa ile Muş arasındaki tarifeli seferlere kış döneminde de devam etme kararı aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Anadolu Jet firmasının Muş seferlerine devam kararını sevinçle karşıladık. Diğer iptal edilen seferler ile yeni seferlerin de havaalanımızdan başlamasını istiyoruz” diye konuştu. 

Fatih Ak

Etiketler: anadolu jet, bursa, Muş


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