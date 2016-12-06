Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve son yılların en şiddetli kışı beklentileri üzerine Anadolu kadınları kış hazırlıklarını erken tamamlandı. Gaziantep'teki verimli ovalarda yetişen buğdayları hasattan sonra değirmenlerde öğüten kadınlar, evlerinin çatı ve teraslarında oklavalarla birlikte hamur açıyor. Yöreye özgü lavaş ekmekleri hazırlayan kadınlar, odun ateşi ile yaktıkları sobalarda ekmekleri pişirerek hazırlıyor.

Odun ateşinde çay keyfi

Odun ateşinde pişirdikleri çayı yudumlayarak kış boyunca yiyecekleri ekmekleri hazırlayan kadınlar, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kaynaşmanın da keyfini sürüyor. Ekmekleri evlerdeki kilerde saklayan kadınlar, kış boyunca kilerden çıkararak, afiyetle yiyorlar. Kuruyan ekmeklerin ıslatılarak, yemeye hazır hale getirildiğini belirten kadınlar, tamamen organik olan ekmeklerde hiç bozulma ya da küflenme olmadığını belirtti.

Kızı ve gelinleri ile birlikte kış ekmeklerini hazırlayan Muhterem Bozkurt, "El emeği ile hazırladığımız bu ekmekleri, uzun uğraşlar sonucunda hazır hale getiriyoruz. Bu ekmekleri oklavalarla hamuru açıyoruz, sonra odun ateşinde pişiriyoruz. Sonra kurumaya bırakıyoruz. İhtiyaç olduğunda ise ise ıslatarak, ekmekleri sofraya getiriyoruz" dedi.

Eşi ve yakınları ekmek hazırlayan Arif Marangoz ise "Tamamen organik, sağlıklı ve dayanıklı olan ekmekler, lezzet açısından farklı oluyor. İmkanı olan herkesin fırında değil de böyle ekmek yapmalarını tavsiye ediyoruz. En azından fırınlardan değil de böyle evlerde yapılan ekmeklerden bulmalarını ve yemelerini bulmalarını isteriz" diye konuştu.

Öte yandan ekmekler, şimdiden de sıkma denilen içerisine peynir soğan gibi çeşitli malzemeler kullanarak taze taze tüketiliyor.

Lider Olgun - Serhat Demir

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