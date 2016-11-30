Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, hafta sonu gerçekleştirilen Türk Dünyası 2016 Yılı Yıllık Faaliyet Değerlendirme Genel Kurul Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Avcı, “Bilim, Kültür ve Sanat Merkezimiz Anadolu Üniversitesi'nin işletiminde olacak. Gelecek sene inşallah Bilim, Kültür ve Sanat Merkezimiz hayata kazandırıldığında önümüzdeki senenin yani 4'üncü Bilim Şenliğini burada yaparız. Pek çok bilim şenliklerine, sanatsal etkinliklere, konserlere, sergilere mekan teşkil edecek bir yeni kültür ve sanat merkezini böylece Eskişehir'imize ve üniversitemize kazandırmış oluyoruz” demişti.

Merkezin üniversitenin işletimine verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, merkezin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, burayı üniversite ile halkın buluştuğu bir nokta haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Merkezin inşaatının 1-1,5 ay sonra tamamlanmasının beklendiğini belirten Gündoğan, “Türk Dünyası Kültür Başkentliği sürecinde Eskişehir’e birçok kalıcı eser kazandırıldı. Bu eserlerden bir tanesi de Sazova’da yapılan Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Bu binanın inşaatı, muhtemelen Ocak 2017’de, bundan 1-1,5 ay sonra tamamlanmış olacak. Bir çevre düzenlemesi var, onlar da hızla yapılıyor. Aslında belki Eskişehir’de yapılan kalıcı eserler arasında stadyumla beraber en büyük eser. Bu eserin işletilmesi, kullanılması da, Türk Dünyası Mütevelli Heyeti tarafından Anadolu Üniversitesi’ne verildi. Bu konudaki açıklamayı da Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız yaptı” dedi.

“Anadolu Üniversitesi’yle Eskişehir halkının buluşacağı bir mekan olacak”

Rektör Gündoğan, merkezi hangi amaçlarla kullanacaklarından bahsederek, “Biz burasını ne amaçla kullanacağız? Tabi ki burasının bizim için aslında sembolik bir amacı da var. O da şu; Anadolu Üniversitesi’yle Eskişehir halkının buluşacağı bir mekan olarak düşünüyoruz. Üniversitemizin kampüslerinde yıl boyunca birçok bilimsel, kültürel, sanatsal etkinliklerimiz oluyor. Halkımıza açık, halkımız da gelebilir ama bir çekingenlik var. Kampüse çok fazla gelmek istemiyorlar. Önümüzdeki süreçte Çocuk Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi çeşitli birimlerimizi buraya taşımayı planlıyoruz. Özellikle bilimsel, kültürel ve sanatsal ağırlıklı birimlerimizi, mesela Güzel Sanatlar Fakültemizin sergi mekanlarını burada bulundurabiliriz. Her yıl bizim hem Güzel Sanatlar Fakültemizin öğrencileri hem öğretim elemanlarımız birçok sergi açıyorlar. Bu sergilerimizi biz kampüsümüzde yapıyoruz. Dolayısıyla halkımız bu eserleri göremiyor. Bu merkezde bunları halkımızın beğenisine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Halkımız Anadolu Üniversitesi’ni daha yakından tanıyacak

“Halkımız, Anadolu Üniversitesi’nde ne tür faaliyetlerin yapıldığını orada çok daha rahat bir biçimde görebilecekler” diyen Prof. Dr. Gündoğan, şöyle devam etti:

“Sazova parkındaki bu merkez, gerçekten çok hareketli bir etkinlik alanı olacak. Çünkü o bölge sadece Eskişehir halkının değil; şehir dışından gelen misafirlerimizin de uğrak yeri olan bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede, Güzel Sanatlar Fakültemizin Cam, Seramik, Resim, Animasyon, Grafik ve Baskı Sanatları bölümlerine ait atölyeler kurup doğrudan halkımızla buluşabiliriz. Mesela çok nitelikli bir Devlet Konservatuarımız var. Devlet Konservatuarı öğrencilerimiz burada halkımızla buluşabilir. Çeşitli günlerde müzik etkinlikleri düzenleyebiliriz. Sadece kültür ve sanat değil, bilimle de halkımızı buluşturabiliriz. Fen ve mühendislik bilimleri alanındaki birimlerimizin de etkinliklerini bu merkezde yapabiliriz. Yani kafamızda hem bilim boyutuyla hem kültür ve sanat boyutuyla ilgili çok proje var.”

“Bizim hedefimiz 2017 yılının bahar ayları”

Gündoğan, merkezi 2017 yılının bahar aylarında tam anlamıyla hazır hale getirmeyi hedeflediklerini de anlatarak, “Ocak ayı itibariyle tamamlanıyor ve bize teslim ediliyor. Daha sonra biz üniversite olarak bahsettiğim projeleri burada uygulamayı planlıyoruz. Bu bir kaç aylık bir süreç alabilir belki. Bizim tahminimiz, 2017 yılının bahar aylarında hazır olmuş olacak.” ifadelerini kullandı.

“Üniversite olarak bizi çok heyecanlandırıyor”

Merkeze çok önem verdiklerini de aktaran Prof. Dr. Gündoğan, şöyle konuştu:

“Bu merkez Üniversite olarak bizi çok heyecanlandırıyor. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği bir bölgede yer alması çok güzel. Turistlerin geldiği, bir günlerini rahatlıkça geçirebilecekleri bir bölge. Eskişehirlilerin çocuklarıyla, özellikle hafta sonlarında vakit geçirebilecekleri dinlenebilecekleri, gezebilecekleri bir alan. Hemşehrilerimizle kampüslerimiz dışında böylesine büyük bir mekanda buluşmak bizi şimdiden çok heyecanlandırıyor. Bize bu fırsatı sunan başta Sayın Bakanımız kıymetli hocam Prof. Dr. Nabi Avcı olmak üzere bu merkezi bize tahsis eden tüm mütevelli heyet üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Burak Tekin - Kadir Çetin