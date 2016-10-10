Besin değerleri hesaplanmış çeşitli menüler hâlinde sunulan kahvaltı hizmetinden, öğlen ve akşam yemeklerinde olduğu gibi Anadolu Üniversitesinin örgün öğrencileri yararlanabiliyor. Kahvaltı hizmetinin başladığı ilk gün Yunus Emre Kampüsü’nde öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesinin iki kampüsünde bulunan iki yemekhanede de kahvaltı hizmeti verilmeye başlandığını ifade etti. Gündoğan, “Kahvaltı hizmetine öğrencilerimizden gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Üniversitemiz, bu tarihten itibaren iki yemekhanesinde 3 öğün yemek hizmeti verecek. 10-15 güne kadar Yunus Emre Kampüsümüzdeki diğer yemekhanemizin de faaliyete geçmiş olacağını düşünüyoruz. Şu an sadece bazı çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Kahvaltı hizmetiyle beraber öğrencilerimiz, sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını tamamen karşılamış olacaklar. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve rahat koşullarda eğitim almaları için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

“Üniversitemiz, gönlümüzü kazandı”

Elektirik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hakan Sarıbaş, “Sabah kahvaltıları genellikle öğrenciler için zordur. Kantinde poğaça ve çay ile geçiştiririz bu öğünü ki o bile şu an üniversitemizin bize sunduğu kahvaltı hizmetinden pahalıya mâl oluyordu. Okulumuzun yemeklerinden lezzet olarak da fiyat olarak da zaten memnunduk. Bu uygulamayla da üniversitemiz, gönlümüzü iyice kazandı diyebilirim” diye konuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 4. sınıf öğrencisi İlknur Karakoç ise, “Öğrencilerin isteklerini karşılayan bir menüyle böyle bir kahvaltı hizmeti verilmesi bence çok iyi. Başka üniversitelerde okuyan arkadaşlarımdan böyle bir uygulama hiç duymamıştım. Normalde bilirsiniz, kahvaltı, günlük yaşamda en çok kaçırılan öğündür. Bu sembolik ücretle kahvaltı yapabilecek olmamız beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Menüde kruvasan bile var”

Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gülent İleri de, şunları kaydetti:

“Üniversitemizin 3 öğün yemek sağlaması, öğrenciler için gerçekten çok güzel bir uygulama. Sağlıklı beslenmemiz açısından üniversitemizin bu şartları sağlamış olması, bence diğer üniversitelere göre önemli avantajlarından bir tanesi. Özellikle menüde kruvasan olması, beni çok şaşırttı. Bu kahvaltıyı dışarıda yapmaya kalksanız çok pahalıya mâl olur.”

Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kevser Cingöz, şöyle konuştu:

“Bu hizmeti kullandığımız zaman çok düzenli bir yemek yeme alışkanlığınız oluyor. Ben çok düzenli yemek yiyen bir insan değildim. Eskişehir’e, üniversiteye geldiğim andan itibaren çok daha düzenli beslenmeye başladım. Kahvaltı hizmeti de bunu taçlandırdı diyebilirim.”

“Uyku problemine çözüm”

Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü Programı öğrencisi Orçun Kemal Otruş, düşüncelerini şöyle ifade etti: “Kahvaltı hizmeti süper olmuş. Menü olarak gayet iyi. Özellikle erkek öğrenciler sabah kahvaltısına çok önem vermezler. Uyku problemleri de olduğu için evde yiyecek bir şeyler hazırlamazlar. Ben bugün kahvaltı yapıp derse daha zinde gireyim düşüncesiyle erkenden kalkıp buraya geldim. Bu hizmet, önemli bir sorunumuza da çözüm olacak.”