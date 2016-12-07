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Anadolu Üniversitesi öğrencileri mutfakta hünerlerini sergiledi

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Turizm Fakültesi ve Gastronomi Kulübü iş birliği ile düzenlenen ‘Üniversiteliler Mutfakta 2; Hamur İşleri ’ etkinliğinde hünerlerini sergiledi

Anadolu Üniversitesi öğrencileri mutfakta hünerlerini sergiledi

07 Aralık 2016 16:53

Etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Semra Günay Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Alev Dündar Arıkan, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Osman Güldemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Gastronomi Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlikte katılımcı öğrenciler, kısa süre içerisinde hünerlerini sergileyerek hamur işlerinden birbirinden lezzetli ürünler ortaya çıkardı

Düzenlenen ‘Üniversiteliler Mutfakta No: 2 Hamur İşleri’ etkinliği ile alakalı bilgi veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Osman Güldemir, “Bu etkinliği Turizm Fakültesi ile birlikte yürütüyoruz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Uygulama Mutfağı ve fakültenin olanakları kullanılıyor. Her etkinlikte farklı bir sponsor ürün olarak bizlere destek oluyor. Bu hafta da öğrenciler tarafından hamur işleri, kurabiyeler, poğaçalar gibi ürünler ortaya çıkarıldı. Gastronomi Kulübü öğrencileri organizasyonun tüm aşamalarını üstleniyor. Etkinlikte sadece Turizm Fakültesi öğrencileri değil, diğer tüm bölümlerden arkadaşlarımız mevcut. Haliyle renkli bir ortam oluşuyor. Katılan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara Turizm Fakültesi Dekan Vekili Semra Günay Aktaş tarafından teşekkür belgesi verildi. 


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