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Anadolu Üniversitesi öğrencileri ödüle doymuyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri Mert Güneş ve Oğuzhan Koç, çektikleri kısa film ve belgesellerle katıldıkları çeşitli yarışmalardan 4 farklı ödül kazandı.

Anadolu Üniversitesi öğrencileri ödüle doymuyor

16 Kasım 2016 11:10
Anadolu Üniversitesi öğrencileri ödüle doymuyor - Tıkla İzle

İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 4. sınıf öğrencileri Mert Güneş ve Oğuzhan Koç, şimdiye dek birlikte çektikleri belgesel ve kısa filmlerle çalışmalarıyla yarışmalardan elleri hiç boş dönmedi. Derslerinden fırsat buldukları vakitlerde düzenlenen yarışmalara katılmayı ihmal etmeyen ikili, başvurdukları farklı belgesel ve kısa film yarışmasından toplamda 4 ödül kazanarak önemli bir başarı elde ettiler.

"Kazandığımız ödüller bizi motive ediyor"
Kazandıkları ödüller hakkında bilgi veren Mert Güneş, başarıların kendilerini daha da motive ettiğini söyledi. Güneş, “Ödüllerimizin hepsi belgesel üzerine ayrıca kısa film konusunda da arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Hazar Kısa Film Derneği’nin yarışmasından bir ödülümüz var, Türk Dünyası Vakfı’ndan bir ödülümüz var, Azerbaycan Derneği’nden ödülümüz var. Bunların haricinde Setem Akademisi’nde de ödülümüz var. Bu ödüller bizi gerçekten şevklendiriyor. Normalde bir projeye imza atmak istiyorsak, bu ödüllerin verdiği bizi motive edici bir durumu oluyor. Onun haricinde okulda biraz daha tanınırlığımızı arttırıyor, hocaların bize bakış açısı değişiyor. Sonuçta iş yapan ile iş yapmayan öğrenci arasında bir fark olduğu belli oluyor. O yüzden bize güzel bir katkısı oluyor” dedi.

"Ödüller bizim geleceğimiz açısından oldukça önemli"
Zaman zaman okul içerisinde arkadaşlarıyla yarış içerisine girdiklerini belirten Oğuzhan Koç ise, katıldıkları yarışmalarda en kötü finalist olduklarını söyledi. Başarılarından dolayı arkadaşlarının da mutlu olduğunu ve kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Koç, “Birçok arkadaşımız yarışmalarda derece alabileceklerini düşünmüyorlar. Yarışın içerisine girme fikri kendilerinde oluşmuyor ama biz birkaç yarışmada ödül aldıktan sonra ‘Neden daha fazlası olmasın?’ diye yarışmalara katılım göstermeye devam ediyoruz. Aldığımız ödüllerin katkısı şu şekilde, kendimize bir CV yaptığımız zaman, ödüllerimizi de yazıyoruz. Bu ödüllere bakan yapım şirketleri olsun, yönetmenler olsun, öğrencilerin boş olmadığı noktasında fikirler ediniyorlar. Bu noktalarda bize oldukça katkısı var ve gittiğimiz yarışmalarda da jüri üyeleri, yarışmalara gelen konuklar olsun, oradaki insanlarla tanışıyoruz, çevremizi genişletiyoruz. Bizim geleceğimiz notasında bayağı bir katkısı var” diye konuştu.

Ayrıca öğrenci arkadaşlarına da tavsiyelerde bulunan Güneş ve Koç, yarışmalara katılmaktan çekinmemeleri gerektiğini bildirdi. Yaptıkları işleri ‘Bu kötü oldu’ diye yorumlanmaması gerektiğini aktaran ikili, uzman kişilerin yapılan işlere dönütler vermesinin çok faydalı olacağını da sözlerine ekledi. 

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan


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