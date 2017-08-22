Anadolu Üniversitesi tarihe ışık tutmaya devam ediyor

İlki 1989 yılında Eskişehir il merkezinin üç kilometre kuzeydoğusunda yer alan Şarhöyük/Dorylaion’da gerçekleştirilen kazı çalışmaları, izleyen yıllarda yine merkez Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan Karacahisar Kalesi’nde sürdürüldü. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin dahil olduğu heyet, yüzey araştırmalarına başladı. Çalışmalar, temizlik ve çevre düzenlemelerinin de dahil olduğu faaliyetler şeklinde 2005 yılına kadar devam etti. Yine 1999 yılında başlayan ve Eskişehir’in Alpu ilçesinde yürütülen Çavlum Höyük kazısı da 2003’e dek üzerinde çalışılan alanlardan biri oldu. Ayrıca Frigya’nın tarih öncesine ışık tutan bir çalışma ise 2013 yılında, Kütahya sınırında İnönü ilçesi Aşağı Kuzfındık Vadisi’nde bulunan Kanlıtaş Höyüğü Kazısı ile gerçekleştirildi. Öte yandan, Bakanlar Kurulu kararı ile Anadolu Üniversitesi projesi olarak Kanlıtaş Höyüğü kazı çalışmasının yanı sıra Eskişehir Müze Müdürlüğü adına yapılan ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi danışmanlığında yürütülen Şarhöyük/Dorylaion kazı çalışması ile Kütür ve Turizm Bakanlığı ile ortak gerçekleştirilen Yazılıkaya Vadisi’nde yürütülen yüzey araştırmaları çalışmaları hala devam ediyor.

Eskişehir dışında da başarılı sonuçlar alınıyor

Anadolu Üniversitesinin yaptığı kazı çalışmaları, sadece Eskişehir bölgesi ile sınırlı kalmıyor. Tamamı Anadolu Üniversitesi desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında yürütülen kazılarda, Ülkemiz coğrafyasının önemli kültür miraslarının yer aldığı Afyonkarahisar Amorium Antik Kenti, Antalya’da Olympos Antik Kenti ve son olarak ise Side’de başarılı sonuçlar almaya devam ediliyor. 2009 yılında Side’de başlayan bu çalışmalara kendi uzmanlık alanları çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri katkı sağlıyor.

Kadir Arslan