Anadolu Üniversitesinden ‘İkinci Üniversite’ tanıtımı

Hürriyet Eğitim Kurumlarında stant kuran Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, lise son sınıf öğrencilerine broşür ve el ilanı dağıtarak ikinci üniversite imkanlarını tanıttı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, tanıtım çalışmaları kapsamında lise son sınıf öğrencileri başta olmak üzere eğitim kurumu yöneticilerine ve çalışanlarına bilgi verdiklerini aktardı. Ertürk, “Anadolu Üniversitesinin mevcut yapısı, yükseköğretime sunduğu lisans, ön lisans, ikinci üniversite, dikey geçiş, sertifikalar ve binlerce çeşit kaliteli kitap basımında eğitime büyük katkı sunmaktadır. Anadolu Üniversitesi, eğitimde önemli katkı sağlamakla birlikte, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında da çok önemli bir açığı uzaktan öğretim ve açıktan öğretim ile başarılı bir biçimde milyonlarca mezun ve milyondan fazla mevcut öğrenciye her türlü imkanı en son teknoloji ile yerine getirmektedir” dedi.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde şu anda 19 lisans, 37 ön lisans bölüm olmak üzere toplam 56 bölümde eğitim öğretim hizmeti sunduklarını belirten Ertürk, “Bu bölümler işletmeden sosyolojiye, uluslararası İngilizceden ilahiyat Arapça eğitimine, havacılık yönetiminden web tasarımına, radyo ve televizyon programcılığından yaşlı bakımı bölümlerine kadar birçok bölüm sayabiliriz. Aynı zamanda İngilizce eğitim veren işletme ve uluslararası ilişkiler bölümleri de bulunmaktadır” diye konuştu.

İkinci üniversitenin önemiyle ilgili lise son sınıf öğrencilerine bilgi veren Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herhangi bir üniversite mezunu olan veyahut halen herhangi bir üniversitede öğrenci olanların, bir sınava girmeden lisans mezunu olanlar ya da halen öğrenci kayıtları bulunanların sınavsız olarak örgünde öğrenim gördüğü bölüm hariç, hem lisans ve hem de ön lisans bölümlerinden olan toplam 56 bölüme kayıt yapma imkanına sahip olacaktır. Ön lisans mezunu ya da halen ön lisans öğrencisi olanların da yine sınavsız olarak 37 ön lisans bölümüne yine sınavsız, yani sınava girmeden öğrenci belgeleri ile istedikleri bölüme ikinci üniversite imkanı sunulmaktadır.”

İkinci üniversite tanıtımına katkıda bulunan Hürriyet Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ramazan Yavuz ve diğer yöneticilere teşekkür eden Ertürk, Anadolu Üniversitesinin kaliteli bir eğitim ve çok düşük ücretin yanı sıra çok önemli kaynaklarla eğitime önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Yılmaz Sönmez

