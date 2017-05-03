Anadolu Üniversitesinin ‘İHA’ tasarımı ABD’de 1. oldu

Sae Aero Desing East 2017 yarışmasına yaptıkları ‘Jaeger’ isimli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile katılan Anadolu Üniversitesi Anatolia Aero Desing takımı, genel sıralamada birinci, en iyi ve en fazla yük taşıma oranında üçüncü olarak, 3 madalya ile Türkiye’ye döndü.

“Üniversitemiz ve ülkemiz adına önemli bir durum”

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, projede adı geçen öğrencilere ve öğretmenlere madalyalarını takdim etti. Ödül töreninde konuşan Gündoğan, bu başarının hem Anadolu Üniversitesi hem de Türkiye adına önemli bir durum olduğunu ifade etti. Rektör Gündoğan, “Gerçekten bu tür törenler bizi hem mutlu ve motive ediyor, hem de geleceğe yönelik iyi duygularımızı ve beklentilerimizi arttırıyor. Bunun gerçekten ülkemiz ve Üniversitemiz adına önemli bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Elde edilen gerçekten güzel bir başarı var. Bu başarının ötesinde beni daha çok etkileyen şey, öğrencilerimizin takım ruhu içerisinde bir şeyler üretmeleri ve birlikte olmaları. Bu aslında her şeyden daha değerli. Madalyalar da tabii ki önemli, neticede bir meyve, onu görünce daha mutlu oluyorsunuz. Ancak Üniversitemizde gerçekten özellikle de bu yıl öğrencilerimiz bilimsel ve akademik faaliyetlerden, sportif ve sanatsal faaliyetlere kadar gerçekten önemli başarılar elde ettiler. Bugün de böyle güzel bir başarının hem duyurulması hem de hocalarımız ve öğrencelerimizle duyduğumuz mutluluğu ve gururu kamuoyuyla paylaşmak adına böyle bir toplantı düzenledik” şeklinde konuştu.

“Üniversite olarak bu tür faaliyetleri destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz”

Üniversite olarak bu tür faaliyetleri her zaman desteklediklerini ve budan sonra da destekleyeceklerine değinen Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Özellikle öğrencilerimizin içinde olduğu faaliyetlere daha fazla destek vereceğiz. Mühendislik Fakültemizin de biliyorsunuz bu anlamda özellikle sanal atölye, güneş arabası ve Hidroana gibi araçlarla önemli başarıları var. Ziyaretlerimde de öğrencilerin sürekli birlikte olduklarını ve dersler dışındaki zamanlarını atölyede geçirdiklerini görmek beni çok mutlu etti. Bu aslında Üniversitemiz içerisinde farklı fakültelerdeki, bölümlerdeki ve birimlerdeki öğrencilerimizin birlikte bir şeyler üretebilme gücünün ve kapasitesinin de ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini arttırmaları ve birlikte iş yapabilme yeteneklerini geliştirebilmeleri açısından bu durum çok önemli. Bu başarının bir başka kazanımı da şu, arkadaşlarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında birlikte çalışarak bir yarışmaya katıldılar. Bunun heyecanını aynı zamanda da zorluğunu öğrendiler. Bu açıdan da çok önemli tecrübeler edindiler” dedi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Burak Tekin