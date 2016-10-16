Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen 30'uncu Yıl Mezuniyet Törenine katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesinin Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üniversitesi olduğu belirterek, Açıköğretim Fakültesiyle de çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşların eğitim ve kültür ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Prof. Dr. Gündoğan, Açıköğretim Fakültesi programında 10 ayrı dalda eğitim verdiklerini, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve İlahiyat bölümlerine büyük ilgi gösterildiğine dikkat çekti.

"Dünyanın her yerine hizmetlerimizi yayacağız"

Anadolu Üniversitesi’nin 30 yıldır Batı Avrupa’da bulunduğunu ifade eden Rektör Gündoğan, "Bizim için mutluluk verici, gurur verici bir tablo. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları 1986 yılında Köln merkezli olarak başladı ve bu yıl 30'uncu yılını kutluyoruz. 30 yıldır Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa'da. Batı Avrupa'nın tüm ülkelerinde yüksek eğitim hizmeti veriyor. Üniversitemizin kuruluş kanununda da devletimiz bizi yurt dışındaki vatandaşlarına yüksek eğitim hizmeti vermemizle görevlendirmiştir. Biz de bu hizmeti layığıyla yapmaya çalışıyoruz. 30 yıldır bu coğrafyada Türk vatandaşlarımıza ulaştık ve neredeyse 30 bine yaklaşan öğrenci kitlemiz, şu ana kadar da 10 binin üzerinde mezunumuz var. Anadolu Üniversitesi sadece Batı Avrupa'da değil son yıllarda Azerbaycan'da, Balkanlar'da, hatta önümüzdeki haftadan itibaren inşallah Kuzey Amerika'da hizmet vermeye başlayacağız. Bizim sloganımız herkes tarafından biliniyor. Dünyanın neresinde bir Türk varsa ve yüksek öğretime ihtiyaç duyuyorsa Anadolu Üniversitesi olarak onların ayağına kadar hizmet götürmeye hazırız. Elimizden geldiğince tüm güçlüklere rağmen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri verirken birçok kurum bize yardımcı oluyor. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Eğitim ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere bulunduğumuz ülkelerde Dışişleri Bakanlığımızın teşkilatı büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız, eğitim müşavirliklerimiz tüm bu kurumlar bize destek oluyor. Özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin tüm kurumları Anadolu Üniversitesiyle bütünleşerek bu hizmetleri vermeye çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda yine bu hizmetlerimizi yayma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"Dünyanın en büyük üniversitelerinden birisiyiz"

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney de, Anadolu Üniversitesi’nin uluslararası alandaki konumuna dikkati çekerek, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi dünyanın en büyük açık öğretim fakültesidir. Öğrenci sayısı açısından bakıldığında ise belki ikinci konumdadır" ifadeleriyle üniversitenin başarısına dikkati çekti.

"Hem sosyal hayatta hem de iş hayatınızda sizin farklılığınızı ortaya koyacaktır"

Başkonsolos Hüseyin Emre Engin ise, Anadolu Üniversitesi’ne 30 yıldır verdikleri hizmetlerden olayı teşekkür etti. Mezun olan öğrencilere de hitap eden Başkonsolos Engin, "Anadolu Üniversitesinin en büyük avantajı Avrupa'da ve yurt dışında kendi dilimizde yüksek öğrenim sunmasıdır. Türkiye'de kökleri olan ve yurtdışında yaşayan insanlarsınız. Sahip olduğunuz iki kültürden beslenmenin ne kadar büyük avantaj olduğunu hayatınızda göreceksiniz. Hem sosyal hayatta hem de iş hayatınızda sizin farklılığınızı ortaya koyacaktır. Siz artık iş arkadaşlarınızdan bir adım öndesiniz" diyerek mezunlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından salonda hazır bulunan 150 öğrencinin başarı belgeleri ve diplomaları takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak coşkulu bir tablo ortaya koydu.

Ev sahibi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atilla Doğan ve Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Biriliği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu da birer konuşma yaparak Anadolu Üniversitesi’nin yurt dışı programının önemine vurgu yaptı ve muzun olan öğrencileri tebrik etti.

Mehmet Koca