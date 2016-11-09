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Anadolu Yayıncılar Derneği Alman Bild Gazetesi’ni kınadı

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, “Alman Bild Gazetesi’nin uzun yıllardır gelişen ve büyüyen Türkiye’den duyduğu rahatsızlığı yakinen biliyor ve büyüyen Türkiye’nin lideri saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza yönelik haddini aşan ifadelerinin hangi karın ağrılarından kaynaklandığının da farkındayız” dedi.


09 Kasım 2016 11:38

Anadolu Yayıncılar Derneği, Almanya’nın Bild Gazetesi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Diktatör Erdoğan” şeklindeki yayınlarında dolayı kınadı. Dernek tarafından Almanya Büyükelçiliği önünde konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Anadolu Yayıncıları Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin her yerinden yayınlar yapan Anadolu medyası olarak,Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak kişilik haklarını ihlal eden, hakaret içeren yayınlarından dolayı Almanya’nın Bild Gazetesini kınadıklarını belirtti. Burhan, “Unutulmaması gerekir ki, ne milletimizin geleneklerinde ne de binlerce yıllık devlet geleneğimizde diktatörlük kavramı asla ve asla yer bulmamıştır. Buna karşın diktatörlük kavramı tam olarak Almanları ve Almanların liderlerini hafızalara getirmektedir. Alman Bild Gazetesi’nin uzun yıllardır gelişen ve büyüyen Türkiye’den duyduğu rahatsızlığı yakinen biliyor ve büyüyen Türkiye’nin lideri saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza yönelik haddini aşan ifadelerinin hangi karın ağrılarından kaynaklandığının da farkındayız. Alman Bild Gazetesi’nin, ‘demokrasi ve basın özgürlüğü’ maskesi altında asıl hedefinin, çamur at izi kalsın mantığıyla, Türkiye’nin uluslararası imajına zara vermek olduğu herkesin malumudur” dedi.
 

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: Anadolu Yayıncılar Derneği


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