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Anadolujet, Bursa’daki 4 seferini iptal etti

Anadolujet firmasının Yenişehir Havalimanı'ndan 4 seferini kaldıracağını açıklamasına tepki gösteren AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, “Anadolujet ve Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmelerde hep sözler alıyoruz. Ama sözler bir türlü yerine getirilmiyor” dedi.

Anadolujet, Bursadaki 4 seferini iptal etti

28 Eylül 2016 08:54

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile birlikte incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, havayolları firmalarının verdiği sözleri tutmamasına tepki gösterdi. Birkan, “Yenişehir havalimanı benim sivil toplum örgütlüğü ve Baro Başkanlığı dönemimde de gündemdeydi. Çok uzun zamandır biz bu konuda mücadele veriyoruz. Esasen dile getirilen Yenişehir Havalimanı'nın Bursa'dan uzak olduğu konusu yanlış bir algıdır. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde havalimanları şehre yarım saat 45 dakika uzaklıktadır. Eğer değilse de bu mesafelere çıkarılıyor. Burada maalesef biz bu çabalarımıza rağmen bazı şeyleri aşamıyoruz. Anadolujet ve Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmelerde hep sözler alıyoruz. Ama sözler bir türlü yerine getirilmiyor” dedi.

Birkan, “Havalimanı müdürümüzden günü gününe yolcular ve uçuşlar hakkında bilgi alıyorum. Bütün uçuşların doluluk oranı yüzde 80. Ama bu maalesef Anadolujet’ten, Türk Hava Yolları'ndan sefer iptalleri duyuyoruz. Bunun başka nedenleri olduğu kanaatindeyim. Tamamen tıkanan İstanbul için alternatif Yenişehir Havalimanı'dır. Özellikle Osmangazi Köprüsü'nün açılmasından sonra da İstanbul-Yenişehir’e yaklaşık 1 saat 15 dakika mesafededir. Bursa bugün birçok ülkeden daha büyük bir kenttir. Böyle bir şehrin havalimanının olmamasını düşünemeyiz” diye konuştu.
 

Fatih Ak
 


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