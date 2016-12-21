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AnadoluJet ile 'Milli İrade Turu'

AnadoluJet, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm Türkiye’nin ortaya koyduğu milli irade ruhunu canlı tutmak adına 'Milli İrade Turları' projesini hayata geçiriyor.


21 Aralık 2016 10:22

Anadolu’nun çeşitli noktalarından Ankara’ya yıl boyunca gelecek gruplar 'Milli İrade Turları' çerçevesinde Anıtkabir, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Camii ile 15 Temmuz olaylarının en çarpıcı etkilerini yaşamış olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT binası, Akıncı Üssü ve Kahramankazan ilçesini ziyaret edecek. Günübirlik, bir veya iki gece konaklamalı şekilde oluşturulan turlara öğrenciler, yerel basın mensupları, il meclis üyeleri ve sivil toplum örgütlerinden katılım planlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi toplantı salonlarında 15 Temmuz konulu video gösterimlerinin de yapılacağı program kapsamında ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından davet edilecek 15 Temmuz gününü bizzat yaşayan kişilerle söyleşiler de gerçekleşecek.

Tuncer Cengiz 

 


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