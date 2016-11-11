Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, “Açıköğretim Sisteminde öğrencilerimizin memnuniyetlerini belirlemek ve hazırlanan öğrenim malzemelerinin başarısını test etmek amacıyla düzenli aralıklarla araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırma sonuçlarına göre öğrencilerimizin yüzde 65’i e-Kampüs sisteminden faydalanıyor. Bu öğrencilerin not ortalamalarının Anadolum e-Kampüs sistemini kullanmayan öğrencilerin not ortalamalarından daha yüksek olduğunu tespit ettik” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Güney ayrıca, 2015-2016 öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde öğrencilerle görüşmeler yapıldığını, Anadolum e-Kampüs sisteminin öğrencilerin Açıköğretime olan aidiyetini artırdığına dair geri dönüşler alındığını belirtti.

Anadolum e-Kampüs nedir?

Açıköğretim öğrencilerinin sıkça kullandığı Anadolum e-Kampüs sisteminde ünite özetleri, sorularla öğrenelim, yaprak test, alıştırma soruları, deneme sınavı, çıkmış sınav soruları, sesli kitaplar, canlı e-seminerler, 1 soru 1 cevap videoları, animasyonlu anlatımla ve konu anlatım videoları gibi sürekli güncellenen ve oldukça zengin bir içerik yer almakta. Anadolum e-Kampüs sistemine https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreyle erişmek mümkün.